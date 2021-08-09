«Арсенал» лидирует в гонке за Триппьера

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 30-летним англичанином интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы не смогли согласовать с игроком условия личного контракта.

В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», в которых сделал 6 голевых передач. В составе сборной Англии защитник провел 5 матчей на Евро-2020 и стал вице-чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.