«Арсенал» готов сделать предложение «Челси» по Абрахаму

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, лондонский клуб хотел бы продать 23-летнего англичанина за границу, но игрок очень продвинулся в переговорах с «Арсеналом», который готовит официальное предложение.

Ранее собщалось, что Абрахам может перейти в «Аталанту».

Абрахам — воспитанник «Челси». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 32 матча, на его счету 12 голов и 6 результативных передач.