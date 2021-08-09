Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Арсенал» готов сделать предложение «Челси» по Абрахаму

04:44
Теги:

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, лондонский клуб хотел бы продать 23-летнего англичанина за границу, но игрок очень продвинулся в переговорах с «Арсеналом», который готовит официальное предложение.

Ранее собщалось, что Абрахам может перейти в «Аталанту».

Абрахам — воспитанник «Челси». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 32 матча, на его счету 12 голов и 6 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Судьи в Токио придерживали россиян? Вспоминаем все такие скандалы Олимпиады-2020
Ефимова выложила фото в купальнике с отдыха в Ростовской области
Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
«С Хабибом еще поборемся!» Садулаев — про переход в ММА, Снайдера и великих борцов
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд