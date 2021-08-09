«Арсенал» готов сделать предложение «Челси» по Абрахаму
04:44
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, лондонский клуб хотел бы продать 23-летнего англичанина за границу, но игрок очень продвинулся в переговорах с «Арсеналом», который готовит официальное предложение.
Ранее собщалось, что Абрахам может перейти в «Аталанту».
Абрахам — воспитанник «Челси». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 32 матча, на его счету 12 голов и 6 результативных передач.
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