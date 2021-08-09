«Тоттенхэм» может подписать Влаховича из «Фиорентины», если Кейн покинет клуб
06:36
Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, на 21-летнего серба претендует «Тоттенхэм», который ищет форварда в случае ухода Харри Кейна. Также на игрока претендует «Арсенал».
В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, нынешний контракт серба с клубом действует до конца июня 2023 года.
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