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«Тоттенхэм» может подписать Влаховича из «Фиорентины», если Кейн покинет клуб

06:36
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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 21-летнего серба претендует «Тоттенхэм», который ищет форварда в случае ухода Харри Кейна. Также на игрока претендует «Арсенал».

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, нынешний контракт серба с клубом действует до конца июня 2023 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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