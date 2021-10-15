Анчелотти может пригласить Кьезу в «Реал»

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 23-летнего итальянца претендует «Реал», который намерен арендовать игрока. Сообщается, что главный тренер мадридцев Карло Анчелотти хочет видеть форварда в своей команде.

Кьеза арендован «Ювентусом» у «Фиорентины». В текущем сезоне форвард провел 7 матчей, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.