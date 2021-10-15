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«Милан» поборется с «Арсеналом» за Ланга из «Брюгге»

09:56
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Полузащитник «Брюгге» Ноа Ланг может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Nieuwsblad.

По сведениям источника, на 22-летнего голландца претендует «Арсенал», также в борьбу за игрока включился «Милан». Сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за хавбека 30 млн евро.

В сезоне-2021/22 Ланг провел 13 матчей за «Брюгге», в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Также он лебютировал за сборную Нидерландов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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