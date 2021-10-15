«Ювентус» хочет продать Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть клуб, сообщат Fichajes.

По сведениям источника, руководство клуба не хотят платить 26-летнему французу 7 млн евро в год и готовы расстаться с игроком. Туринцы готовы предложить хавбека «Ньюкаслу». При этом «Ювентус» может приобрести вместо Рабьо Донни ван де Бека или Орельен Тчуамени.

В текущем сезоне Рабьо провел 7 матчей за «Ювентус», сыграв в общей сложности 559 минут, и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.