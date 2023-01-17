Тарханов: «Осинькин сможет исправить ошибки Рассказова, которые были в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Николая Рассказова в самарскую команду.

Ранее сообщалось, что 16 января футболист прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции.

«Крылья Советов» немного потрепаны, у них много ведущих игроков ушло. А Рассказов все-таки поиграл в «Спартаке», хотя, конечно, у него были ошибки. Но Осинькин — хороший тренер, и те ошибки, которые защитник допускал в «Спартаке», сможет исправить. Думаю, Рассказов поможет «Крыльям Советов», если с ним поработать. Сам же Осинькин сказал, что потенциал у Рассказова достаточно большой. В «Спартаке» ему было сложно пробиваться в стартовый состав, а в «Крыльях» он будет в основном составе играть, и тогда посмотрим, что у него получится», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он провел за красно-белых 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.