Полузащитник «Атлетико» Карраско согласен на переход в «Барселону»

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско дал согласие на переход в «Барселону» в качестве части сделки по трансферу в мадридский клуб форварда каталонцев Мемфиса Депая, сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что нидерландский форвард уже согласовал контракт с «Атлетико» и бельгийский хавбек может отправится в «Барселону» в качестве обмена футболистами.

По информации издания, руководство мадридского клуба не хочет расставаться с Карраско так как считают его одним из основных игроков команды.

Действующее соглашение бельгийца с «Атлетико» рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел за «матрасников» 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.