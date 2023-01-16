Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов», которые готовятся ко второй части сезона РПЛ на сборе в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 25-летний футболист выступал за московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Также Рассказов играл за молодежную сборную России.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.