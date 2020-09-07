Агент Жиго назвал единственное условие, при котором игрок покинет «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что в «Лионе» одобрили кандидатуру Жиго в качестве усиления центра обороны команды.

«Если Самюэль и покинет клуб, то повлиять на это могут только личные обстоятельства и ничто иное. Потому что он очень любит «Спартак», — сказал Беншенафи.

В текущем сезоне 26-летний Жиго провел 6 матчей за красно-белых и забил один гол. Защитник выступает в московском клубе с 2018 года. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2022-го. Transfermarkt.de оценивает француза в 9 миллионов евро. (Артем Калинин)