Агент Жиго назвал единственное условие, при котором игрок покинет «Спартак»
16:05
Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самюэля Жиго, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что в «Лионе» одобрили кандидатуру Жиго в качестве усиления центра обороны команды.
«Если Самюэль и покинет клуб, то повлиять на это могут только личные обстоятельства и ничто иное. Потому что он очень любит «Спартак», — сказал Беншенафи.
В текущем сезоне 26-летний Жиго провел 6 матчей за красно-белых и забил один гол. Защитник выступает в московском клубе с 2018 года. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2022-го. Transfermarkt.de оценивает француза в 9 миллионов евро. (Артем Калинин)
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