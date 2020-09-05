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«Лион» сохраняет интерес к защитнику «Спартака» Жиго

18:10
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго остается в списке интересов «Лиона», утверждает L'Equipe. По информации СМИ, 26-летний футболист является одним из кандидатов на усиление обороны французской команды.

Жиго был единогласно одобрен в «Лионе» в качестве возможного варианта для приобретения. В клубе считают, что игрок способен усилить центр защиты команды.

Ранее в интервью «СЭ» футболист прокомментировал свое будущее в московском клубе.

В текущем сезоне Жиго провел 6 матчей за красно-белых и забил один гол. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt.de оценивает француза в 9 миллионов евро.

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