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Сегодня, 19:49

Агент защитника Родригеса из «Росарио» — о возможном переходе в ЦСКА: «Со мной никто не связывался»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Алана Родригеса Аугусто Параха в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Росарио Сентраль».

Ранее об этом сообщило издание Versus.

«Мне ничего неизвестно про интерес ЦСКА к Родригесу. Со мной никто не связывался из московского клуба», — сказал Параха «СЭ».

22-летний парагваец выступает за «Росарио Сентраль» с января 2023 года. Он провел за клуб 27 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

ФК ЦСКА (Москва)
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