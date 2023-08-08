Агент защитника Родригеса из «Росарио» — о возможном переходе в ЦСКА: «Со мной никто не связывался»

Агент Алана Родригеса Аугусто Параха в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Росарио Сентраль».

Ранее об этом сообщило издание Versus.

«Мне ничего неизвестно про интерес ЦСКА к Родригесу. Со мной никто не связывался из московского клуба», — сказал Параха «СЭ».

22-летний парагваец выступает за «Росарио Сентраль» с января 2023 года. Он провел за клуб 27 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.