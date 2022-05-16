Агент Едвая: «Если Тин хочет играть до конца карьеры за «Локомотив», то это будет хорошим решением»
Агент Едвая прокомментировал желание хорвата играть в составе железнодорожников до конца карьеры
Агент защитника «Локомотива» Тина Едвая Никки Вуксан прокомментировал заявление хорвата о том, что он хочет играть выступать за клуб до конца карьеры.
«Тин сказал, что не против до конца карьеры играть за «Локомотив»? Если он так сказал, то это, конечно, будет хорошим решением для него», — цитирует Вуксана Sport24.
В нынешнем сезоне Едвай провел за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Текущий контракт 26-летнего футболиста с клубом действует до июня 2025 года.
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