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Сегодня, 11:59

«Атлетико» нашел замену Суаресу, который покинет клуб в конце сезона

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«Атлетико» хочет приобрести нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

Руководство «матрасников» видит в форварде замену нападающему Луиса Суаресу, который покинет клуб по окончании этого сезона.

Сообщается, что «Атлетико» уже начал переговоры с агентом 22-летнего уругвайца.

В этом сезоне форвард провел за «Бенфику» 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нуньеса в 40 миллионов евро.

Луис Суарес
ФК Атлетико
ФК Бенфика
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