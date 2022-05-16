«Атлетико» нашел замену Суаресу, который покинет клуб в конце сезона

«Атлетико» хочет приобрести нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

Руководство «матрасников» видит в форварде замену нападающему Луиса Суаресу, который покинет клуб по окончании этого сезона.

Сообщается, что «Атлетико» уже начал переговоры с агентом 22-летнего уругвайца.

В этом сезоне форвард провел за «Бенфику» 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нуньеса в 40 миллионов евро.