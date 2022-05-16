Тен Хаг прокомментировал интерес к игрокам «Аякса» Тимберу и Антони

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» к защитнику амстердамцев Юрриену Тимберу, а также рассказал о возможном уходе нападающего Антони.

«Я думаю, все топ-клубы интересуются Тимбером. По поводу Антони я считаю, что, если он уйдет, это будет потерей для «Аякса». Потому что его некем заменить», — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Тимбер провел за «Аякс» в текущем сезоне 43 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Контракт 20-летнего голландца истекает в июне 2024 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

22-летний бразилец Антони в текущем сезоне забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за амстердамцев. Его контракт действует до июня 2025 года.