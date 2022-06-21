Агент Бастони подтвердил, что защитник останется в «Интере»

Агент защитника «Интера» Алессандро Бастони Туллио Тинти подтвердил, что футболист продолжит выступления в составе «нерадзурри».

«Бастони сейчас в отпуске. Он остается в «Интере» на 100 процентов. Мы уважаем контракт с клубом и будем рады обсудить его продление», — цитирует Тинти FCInterNews.it.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Тоттенхэма».

В сезоне-2021/22 Бастони забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 44 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего итальянца в 60 миллионов евро.