Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:44

Агент Бастони подтвердил, что защитник останется в «Интере»

Читать «СЭ» в

Агент защитника «Интера» Алессандро Бастони Туллио Тинти подтвердил, что футболист продолжит выступления в составе «нерадзурри».

«Бастони сейчас в отпуске. Он остается в «Интере» на 100 процентов. Мы уважаем контракт с клубом и будем рады обсудить его продление», — цитирует Тинти FCInterNews.it.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Тоттенхэма».

В сезоне-2021/22 Бастони забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 44 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего итальянца в 60 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили рассказал, что может мотивировать Дзюбу продолжить карьеру за рубежом

«Тоттенхэм» хочет подписать защитника Спенса. Президент клуба лично ведет переговоры с «Мидлсбро»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости