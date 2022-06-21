Кавазашвили рассказал, что может мотивировать Дзюбу продолжить карьеру за рубежом

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

«Это правильный ход, замечательный, я его поздравляю! Первое время в Турции ему будет тяжело, конечно, но раз он сам решил выбрать этот регион, то он должен напрячься и сделать все для того, чтобы показать себя и доказать, чего он стоит. Мотивировать его может только игра, больше ничего. Показать всем, что его рано списали, сбросили со счетов», — цитирует Кавазашвили «Газета.ru».

Помимо этого, экс-голкипер сборной СССР добавил, что Дзюба вряд ли вернется в сборную России.

Ранее сообщалось, что 33-летним россиянином интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.