«Тоттенхэм» хочет подписать защитника Спенса. Президент клуба лично ведет переговоры с «Мидлсбро»

«Тоттенхэм» на этой неделе хочет подписать защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в переговорах участвует лично президент клуба Дэниел Леви.

Сезон-2021/22 Спенс провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сделав свой вклад в возвращение «лесников» в АПЛ через победу в плей-офф чемпионшипа.

21-летний англичанин провел за клуб 50 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с «Мидлсбро» истекает в июне 2024 года.