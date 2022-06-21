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Сегодня, 19:04

«Тоттенхэм» хочет подписать защитника Спенса. Президент клуба лично ведет переговоры с «Мидлсбро»

Президент «Тоттенхэма» ведет переговоры по трансферу защитника «Мидлсбро» Спенса
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«Тоттенхэм» на этой неделе хочет подписать защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в переговорах участвует лично президент клуба Дэниел Леви.

Сезон-2021/22 Спенс провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сделав свой вклад в возвращение «лесников» в АПЛ через победу в плей-офф чемпионшипа.

21-летний англичанин провел за клуб 50 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с «Мидлсбро» истекает в июне 2024 года.

ФК Мидлсбро
ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
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