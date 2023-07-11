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Сегодня, 06:58

Агент Санчеса отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая»

Сергей Разин
корреспондент
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Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Галатасарая».

«У меня нет никаких новостей от «Тотенхэма» об этом», — приводит слова Шены Sport24.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов приобрести 27-летнего колумбийца за 9 млн евро.

Агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

Защитник с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-11-agent-sanchesa-otreagiroval-na-novosti-ob-interese-galatasaraya-k-zashchitniku-tottenkhema
ФК Галатасарай
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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