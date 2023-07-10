«Галатасарай» следом за «Спартаком» сделал предложение «Тоттенхэму» по переходу Санчеса

«Галатасарай» сделал устное предложение «Тоттенхэму» по переходу защитника Давинсона Санчеса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, турецкий клуб предложил за 27-летнего колумбийца 9 миллионов евро.

Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

Защитник с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.