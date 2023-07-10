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Сегодня, 23:17

«Галатасарай» следом за «Спартаком» сделал предложение «Тоттенхэму» по переходу Санчеса

Руслан Минаев
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Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press

«Галатасарай» сделал устное предложение «Тоттенхэму» по переходу защитника Давинсона Санчеса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, турецкий клуб предложил за 27-летнего колумбийца 9 миллионов евро.

Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

Защитник с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.

ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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