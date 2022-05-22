Агент Альмквиста ответил на вопрос о возвращении футболиста в «Ростов»
Агент полузащитника «Ростова» Понтуса Альмквиста Карл-Йохан Франсен ответил на вопрос о возвращении футболиста в российский клуб.
«Возвращение Альмквиста в «Ростов»? Мы вернемся к этому вопросу после решения ФИФА», — цитирует Франсена «Чемпионат».
7 марта ФИФА приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.
17 марта Альмквист перешел в «Утрехт».
В текущем сезоне РПЛ 22-летний швед провел за «Ростов» 19 матчей, забил два гола и отдал четыре результативных передач.
Его статистика в «Утрехте» — семь матчей и ни одного результативного действия.
Контракт Альмквиста с «Ростовом» действует до июня 2025 года.
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