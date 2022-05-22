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Гладилин высказал мнение о возможном переходе Дзюбы в «Ференцварош» и «Црвену Звезду»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Ференцварош» и «Црвену Звезду».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита».

«Если Дзюба уедет за рубеж, в «Ференцварош» или «Црвену Звезду», которые попадают в Лигу чемпионов — это все равно не тот уровень, к которому он привык. Там совсем другой футбол.

В любом случае, никто ему зарплату, сопоставимую с той, что он получал в Петербурге, платить не будет. В лучшем случае — предложат в три раза меньше, как это сделал «Зенит». Ему уже надо думать о завершении карьеры, так что здесь надо подытоживать», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/22/17786444.shtml

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Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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