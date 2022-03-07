ФИФА разрешила иностранным игрокам РПЛ приостановить действие контрактов с клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам, которые выступают в клубах Тинькофф РПЛ в одностороннем порядке приостановить действие контрактов с клубами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

При этом на футболистов не будет наложено наказание, предусмотренное регламентом ФИФА. Игроки смогут приостановить действие трудовых договоров с клубами до 30 июня 2022 года.