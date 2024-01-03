Агент нападающего «Бенфики» Мусы: «Пока никто из «Спартака» ко мне не обращался»

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Бенфики» Петара Мусы, в комментарии для «СЭ» высказался об интересе «Спартака» к игроку.

«Честно не могу сказать ничего об интересе «Спартака». Знаю, что «Бенфика» купила нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо. Пока никто из «Спартака» ко мне по поводу Петара Мусы не обращался. Я был в Лиссабоне 10 дней назад. Ситуация тогда была такой, что Петар игрок «Бенфики», ничего больше. Жду информацию от клуба», — сказал Мартинович «СЭ».

Ранее об интересе «Спартака» к нападающему «Бенфики» сообщило издание UOL. 25-летний хорват играет за португальский клуб с лета 2022 года