Защитник молодежной сборной Германии Браун перешел из «Нюрнберга» в «Айнтрахт»

«Айнтрахт» объявил о переходе защитника «Нюрнберга» Натаниэля Брауна.

Контракт 20-летнего немца рассчитан до 2029 года. Футболист останется в «Нюрнберге» на правах аренды до конца сезона и присоединится к новой команде летом этого года.

Браун является воспитанником «Нюрнберга». Он провел за команду 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 4 матча за молодежную сборную Германии.