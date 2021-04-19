В профсоюзе футболистов оценили создание Суперлиги

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков выразил мнение, что появление Суперлиги окажет положительной влияние на мировой футбол.

«Для мирового футбола это хорошая новость, потому что появление Суперлиги привлечет больше денег. Обратите внимание: в подавляющем большинстве случаев ее участниками стали клубы, акционерами которых являются американские компании — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Милан». Это говорит о том, что в первую очередь они рассматривают спорт как бизнес. Это не плохо, а хорошо, потому что бизнес создает регуляцию», — приводит слова Грамматикова RT.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе. Против создания Суперлиги выступили УЕФА, ла лига, РПЛ, АПЛ и серия А.