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Деян Ловрен считает, что футбол перестал быть футболом и превратился в соккер

21:32
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен снова высказался о создании Суперлиги.

Ранее он написал в Twitter, что в ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха, а теперь заявил, что футбол превратился в соккер, намекнув на американских спонсоров нового клубного турнира.

«День, когда футбол перестал быть футболом и превратился в соккер», — написал Ловрен.

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