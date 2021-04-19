Руни считает, что не стоит торопиться с критикой Суперлиги

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался по поводу создания европейскими клубами Суперлиги.

«Люди, что руководят этими клубами, не глупцы. Нужно подождать и увидеть, что у них в планах. Не считаю, что это здорово — отказываться от кубковых соревнований, но давайте посмотрим, какие будут предложения», — приводит слова Руни BBC Sport.

«Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» основали новый футбольный турнир – Суперлигу. Первые матчи планируют сыграть в августе 2021 года.

В УЕФА осудили эту инициативу и заявили, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой организации и за свои национальные команды.