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Руни считает, что не стоит торопиться с критикой Суперлиги

20:35
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался по поводу создания европейскими клубами Суперлиги.

«Люди, что руководят этими клубами, не глупцы. Нужно подождать и увидеть, что у них в планах. Не считаю, что это здорово — отказываться от кубковых соревнований, но давайте посмотрим, какие будут предложения», приводит слова Руни BBC Sport.

 «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» основали новый футбольный турнир – Суперлигу. Первые матчи планируют сыграть в августе 2021 года.

В УЕФА осудили эту инициативу и заявили, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой организации и за свои национальные команды.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/56797739

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов