Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что УЕФА показал свое единство, выступив против идеи создания европейской Суперлиги.

«Организаторам турнира не удалось просчитать все риски. Они были очень быстро сражены руководителями УЕФА, которые на свою сторону привлекли тяжелую артиллерию из первых лиц — Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона. С подобными атаками сталкивался Мишель Платини ранее. На данный момент УЕФА показал свое единство футбольной семьи», — цитируют «Известия» Воробьева.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».