«Ювентус» на время отказался от заявления о Суперлиге

«Ювентус» временно не будет комментировал ситуацию с решением ЕС в пользу Суперлиги, сообщает Tuttosport.

По данным источника, это связано с тем, что руководство туринского клуба хочет проанализировать ситуацию. Отмечается, что клуб занял нейтральную позицию и ждет, как будут развиваться события.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.