Суперлига: удар по монополии. УЕФА уже никогда не будет прежним

А в ФИФА точно довольны.

Перед чемпионатом мира в России у меня состоялась встреча с одним интересным собеседником. И не просто интересным самим по себе, а еще могущественным и статусным в своем деле. На то, чтобы договориться с ним о встрече, у меня ушло месяцев шесть или восемь, но ожидание того стоило. Мы проговорили один на один не меньше часа, а может, и полтора. Мне повезло, что итальянский язык для этого человека — родной, а потому и все сопутствующие элементы (интонация, мимика) смотрелись и читались очень органично.

Мы с ним оказались практически ровесниками и как-то быстро перешли на «ты». Официально наша беседа называлась «интервью», но по факту она больше походила на диалог старых знакомых, хотя ни до того, ни после мы больше не пересекались. И вот именно якобы свойская манера общения этого человека и хамелеонское умение подстраиваться по необходимости под любого собеседника (я в том случае интересовал его, разумеется, не сам по себе, а как представитель страны — хозяйки чемпионата мира) почему-то автоматически всплыли у меня в памяти сейчас, когда вокруг столько разговоров о Суперлиге. Мне вдруг подумалось, что этот человек удовлетворенно потирает руки на фоне решения европейского суда не в пользу УЕФА.

Тот мой собеседник до сих пор остается в футболе и могущественным, и статусным персонажем. Может быть, сегодня даже больше, чем на тот момент. Зовут его Джанни, фамилия — Инфантино. Уже тогда в нашей беседе Джанни, подмигивая, уверял, например, что планирует заменить Кубок конфедераций на клубный чемпионат мира. Как мы знаем, несколько дней назад о проведении этого турнира в 2025 году было объявлено официально. А еще в том разговоре уроженец Швейцарии, но калабриец по происхождению убедительно говорил о необходимости продвигать футбол по всему миру и максимально расширять его географию и зрительскую аудиторию. В мировом футболе вовсю шел передел сфер влияния и происходило поступательное ослаблении позиций старушки Европы, если вспомнить, что ее способности генерировать деньги внутри континента уменьшались с каждым годом. Европейские клубы — что топовые, что средние и мелкие — все чаще и чаще стали переходить в руки арабских миллиардеров или американских, а также азиатских фондов. На посту президента ФИФА Инфантино раньше других почувствовал, что самое время убрать УЕФА с доминирующих позиций и сделать ставку на те географические точки на карте мира, где денег гораздо больше, чем в ослабевшей Европе, а амбиций и, извиняюсь, понтов — больше втройне.

Джанни Инфантино во время интервью с Георгием Кудиновым. Фото Из личного архива Георгия Кудинова

Сейчас как-то подзабылось, что два года назад, когда Суперлига родилась на двое суток, чтобы быстро впасть в кому, среди застрельщиков этого турнира мелькал в кулуарах и мой давний собеседник Джанни. Умения перестраиваться на ходу ему не занимать, поэтому его имя быстро стало фигурировать на стороне победителей (то есть УЕФА во главе с недругом Чефериным), однако, как говорится в одном старом анекдоте, «ложечки хоть и нашлись, но осадок остался». И краткий комментарий Джанни по поводу свежего решения европейского суда («По большому счету ничего не меняется», — сказал добряк Инфантино) является на самом деле отражением того самого процесса, который идет уже давно: футбольная Европа не в состоянии финансировать себя сама, все основные деньги текут сюда теперь с других континентов. А кто платит, тот и заказывает музыку, так что легализация Суперлиги и отъем эксклюзива у УЕФА — это всего лишь формальное подтверждение того, что многочисленные фонды и корпорации со всех точек мира могут и дальше подминать под себя европейский футбол.

Быть или не быть в этих условиях именно тому формату Суперлиги, про который мы сейчас говорим, — вопрос второй. Главное, что те мощные силы, которые пролоббировали это решение, получили возможность официально торговаться с лишившимся монополии УЕФА по всем вопросам и в любой момент придумать, как завезти новые миллиарды в европейский футбол и заработать на этом. Тех монстров, которые вышли сегодня на европейские просторы, сама по себе игра в ногомяч интересует в последнюю очередь. Прежде всего это деньги и бизнес, бизнес и деньги. А еще — престиж, гонка тщеславия между миллиардерами и передел определенных сфер влияния.

Что ждет наш футбол на фоне этих процессов? На конкретный сегодняшний день ситуация крайне проста, если брать международные дела: ни УЕФА, ни гипотетическая Суперлига на текущий момент нам официально не союзники. По политическим мотивам нас не могут допустить ни к одним турнирам, ни к другим. Но ведь любое «сегодня» сменяется «завтра», поэтому надо постоянно держать руку на пульсе и понимать, какие процессы происходят внутри гибридного европейского футбола. Хочется верить, что у нас есть хоть какие-то авторитетные, презентабельные и умеющие общаться на иностранных языках люди из индустрии. Которые ведут постоянный кулуарный диалог с теми, кто вершит сегодня судьбы европейского футбола. Рано или поздно, но бан с России снимут. И вот к тому моменту надо будет сделать правильный выбор.