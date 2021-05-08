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Итальянский журналист заявил, что «Ювентус» могут исключить из серии А

21:11
Алессандро Альчиато. Фото juventusmagazine.com.
Алессандро Альчиато. Фото juventusmagazine.com.
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«Ювентус» могут исключить из итальянской серии А за позицию клуба по европейской Суперлиге, заявил журналист Sky Sport Italia Алессандро Альчиато.

«Есть очень большая вероятность, что Федерация футбола Италии, которая заявила о своей поддержке УЕФА, может исключить «Ювентус» из следующего чемпионата в серии А, — цитирует журналиста Juventus Magazine. — Вот почему сейчас идут разговоры об эпохальных вещах. Не факт, что это случится, но исключать этого тоже нельзя».

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» 8 мая опубликовали совместное заявление в связи с решениями УЕФА по Суперлиге. Эти клубы заявили о своей приверженности проекту. Ранее сообщалось, что их могут отлучить от еврокубков на два года.

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