Президент Суперлиги Перес заявил, что у турнира может появиться второй дивизион

Президент Суперлиги и «Реала» Флорентино Перес 20 апреля рассказал о принципах существования нового клубного турнира.

«Многие неправильно трактуют основные цели Суперлиги. Мы боремся не за деньги, а за будущее европейского футбола. Если каждый клуб будет больше зарабатывать, то больше будут получать и остальные. Мы не исключаем, что в скором времени в Суперлиге появится второй дивизион», — цитирует Переса Marca.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».