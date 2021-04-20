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Президент ФИФА Инфантино раскритиковал создателей Суперлиги

12:04
Джанни Инфантино. Фото Reuters
Джанни Инфантино. Фото Reuters
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Президент ФИФА Джанни Инфантино 20 апреля во время конгресса УЕФА высказался о создании клубной Суперлиги.

«Я очень упорно и много работал, чтобы защищать принципы и ценности европейского футбола, но сейчас мы видим, что многое выбрасывается ради краткосрочной финансовой выгоды. Людям надо подумать и понять ответственность этих действий, им стоит подумать обо всех любителях и болельщиках, которые и создали сегодняшний европейский футбол. Ему больше ста лет, наша и моя личная задача защищать европейскую модель спорта, сборные и национальные чемпионаты. Если кто-то выберет двигаться по своему пути, то им придется принять последствия своего выбора», — цитирует Инфантино ТАСС.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11194353

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