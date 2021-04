Премьер-министр Греции резко высказался о создании Суперлиги

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 20 апреля на своей странице в Twitter отреагировал на создание клубной Суперлиги.

«Только неожиданные результаты делают футбол привлекательным для зрителей. Предложение богатых клубов создать закрытую лигу полностью протворечит сути самой игры, ее истории. Уверен, болельщики не примут Суперлигу», — написал Мицотакис.

The possibility of the unexpected makes football so exciting. The proposal from a few wealthy European clubs to form a closed league totally cuts against the history and tradition of the game. It is wrong — plain and simple. Fans will not accept it.