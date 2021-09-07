Президент «ПСЖ» о Суперлиге: «Не люблю концентрироваться на сказочниках и неудачниках»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, также возглавляющий Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) раскритиковал проект европейской Суперлиги и его участников.

«Я не буду тратить много времени, говоря о 18 апреля и «не такой уж Суперлиге», потому что я не люблю концентрироваться на сказочниках и неудачниках, — цитирует президента Marca. — Вместе мы защищаем интересы европейского футбола для всех. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА (Александера Чеферина — Прим. «СЭ»), который выступил против этого полуночного переворота. Он сказал, что мы победим, и мы сделали это. Пока три мятежных клуба тратят энергию, искажают реальность и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед.

Наш первый приоритет — срочно обеспечить финансовую стабильность в европейском футболе. Даже до ковида было много финансовых проблем, которые повлияли на футбол. Второй приоритет — укрепить отношения ЕСА со всей футбольной семьей, особенно с УЕФА. Третий — улучшить работу ЕСА для ее представителей, чтобы клубы получали ценные ресурсы».

Под «мятежными клубами» Аль-Хелаифи, очевидно, имеет в виду «Реал», «Барселону» и «Ювентус». Только эти три клуба продолжают заявлять о своей приверженности проекту Суперлиги. Остальные организаторы неудавшегося проекта объявили о своем выходе из него.