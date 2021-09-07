Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что проект Суперлиги жив

Проект европейской Суперлиги жив, утверждает президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Проект Суперлиги жив, — цитирует президента Mundo Deportivo. — Три клуба остались сильны даже в деликатной ситуации. В суде мы выиграли все. УЕФА ничего не может сделать, чтобы остановить Суперлигу. Многие клубы говорят нам, что мы должны продолжать.

Санкции против английских клубов не возымели никакого эффекта. Английские клубы, такие как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», были движущей силой проекта, но они оказались под очень сильным давлением.

Да, мы могли представить проект лучше, но в действительности он подходит всем нам. Формат турнира будет самым привлекательным в мире и пойдет клубам на пользу. Что нам нужно улучшить — это учет заслуг клубов».

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» ранее заявили, что остаются приверженными проект Суперлиги. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал эти три клуба.