Девять бывших клубов-создателей Суперлиги вернулись в состав ECA

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) на своем официальном сайте объявила о возвращении в состав организации девяти клубов, которые покинули проект Суперлиги.

В ЕСА вернулись «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» все еще не вышли из состава Суперлиги. Возвращение этих клубов в ЕСА в ближайшее время не планируется.