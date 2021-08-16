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Девять бывших клубов-создателей Суперлиги вернулись в состав ECA

16:35
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Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) на своем официальном сайте объявила о возвращении в состав организации девяти клубов, которые покинули проект Суперлиги.

В ЕСА вернулись «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» все еще не вышли из состава Суперлиги. Возвращение этих клубов в ЕСА в ближайшее время не планируется.

Дополнительная информация:

https://www.ecaeurope.com/news/eca-executive-board-accepts-clubs-requests-to-retain-eca-membership-completing-reintegration-of-the-clubs-into-european-football/

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Александр Кравченко все материалы автора

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