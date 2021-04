Президент ла лиги Тебас: «Гуру» PowerPoint-Суперлиги выбрались из темного бара в 5 утра"

Президент ла лиги Хавьер Тебас 18 апреля на своей странице в Twitter отреагировал на создание клубной Суперлиги.

«А вот и «гуру» PowerPoint-Суперлиги выбрались из темного бара в 5 утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА, европейские лиги и ла лига готовились — они получат ответ»", — подписал публикацию Тебас.

Finally the «gurus» of the superleague PowerPoint are exiting the darkness of the bar at 5AM, intoxicated with selfishness and a lack of solidarity. @UEFA and @EuropeanLeagues and @LaLiga have been preparing and they will get their answer. pic.twitter.com/1l76yNdqs7