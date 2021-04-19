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Президент ла лиги Тебас: «Гуру» PowerPoint-Суперлиги выбрались из темного бара в 5 утра"

09:29
Хавьер Тебас. Фото Twitter
Хавьер Тебас. Фото Twitter
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Президент ла лиги Хавьер Тебас 18 апреля на своей странице в Twitter отреагировал на создание клубной Суперлиги.

«А вот и «гуру» PowerPoint-Суперлиги выбрались из темного бара в 5 утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности. УЕФА, европейские лиги и ла лига готовились — они получат ответ»", — подписал публикацию Тебас.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов