Бывший игрок «Ливерпуля» и эксперт ВВС Дэнни Мерфи в эфире телеканала 19 апреля высказал свое мнение о создании Суперлиги.

«В детстве я видел, как «Ливерпуль» выиграл Кубок европейских чемпионов и сам мечтал однажды поднять трофей над головой. Позже, когда я надел красную футболку, я хотел играть все лучше и лучше, чтобы подняться на вершину. Но сейчас я не понимаю, куда идут клубы, в частности, «Ливерпуль». А как же многолетнее противостояние с «Манчестер Юнайтед»? Это истории и традиции, которые тянутся с 1892 года, с даты основания клуба. А какая сейчас АПЛ будет без грандов? Все грустно», — сказал Мерфи в эфире ВВС.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.