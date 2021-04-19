Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт 18 апреля прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«Немецкая футбольная лига против создания и функционирования Суперлиги. Экономические интересы топ-клубов Англии, Испании и Италии не должны выходить на первый план и рушить всю систему европейского футбола. Суперлига — это удар по европейскому футболу, поэтому я поддерживаю инициативы УЕФА, АПЛ, лиги 1 и ла лиги и осуждаю создание этого турнира», — цитирует Зайферта страница лиги в Twitter.

#DFL CEO Christian Seifert on rumoured Super League concept ?? pic.twitter.com/Ov0meEsl6N — DFL Deutsche Fu?ball Liga (@DFL_Official) April 18, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.