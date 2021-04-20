Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что думает о создании Суперлиги.

«Думаю, что к этому решению давно готовились. Слухи ходили последние лет 15. Мировой кризис, вызванный пандемией, усилил все проблемы. Все стали искать способы выйти из финансового кризиса. Позиция УЕФА очень жесткая и бескомпромиссная. Она не отвечает интересам футбола. В этой лиге будут играть лучшие команды. Уверена, что создатели Суперлиги считали свои риски. Они абсолютные профессионалы в сфере футбола. Эти люди не стали бы делать необдуманных шагов. Другое дело, что на их пути встретятся очень много непредсказуемых трудностей, которые создаст УЕФА. Рано или поздно компромисс будет найден. Эта лига поможет развитию футбола», — сказала Смородская «СЭ».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.

(Владимир Пушкарев)