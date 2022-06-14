Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 19:11

Лапорта: «Цель Суперлиги — создать самый привлекательный турнир в мире. Есть готовность к переговорам с УЕФА»

Лапорта сообщил о готовности к переговорам с УЕФА по проекту Суперлиги
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о готовности к переговорам с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по проекту Суперлиги.

«На данный момент у нас нет формата проведения Суперлиги, — приводит слова Лапорты Marca. — Этот проект поможет осознать, что есть клубы-государства, влияющие на конкуренцию. Цель Суперлиги — создать самый привлекательный турнир в мире. Есть полная готовность к переговорам с УЕФА. Думаю, что острые углы будут сглажены, будет установлен диалог».

19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/06/14/62a87847268e3eab098b45f4.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
УЕФА
2
1
Читайте также
Мороженое: польза и вред для организма. Расскажем о влиянии лакомства на здоровье
«Я к вам ненадолго». В «Спартаке» полтора часа объясняли, зачем отдали должность главного тренера никому неизвестному Абаскалю
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава УЕФА Чеферин сообщил, что проект футбольной суперлиги закрыт навсегда
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости