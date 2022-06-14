Лапорта сообщил о готовности к переговорам с УЕФА по проекту Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о готовности к переговорам с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по проекту Суперлиги.

«На данный момент у нас нет формата проведения Суперлиги, — приводит слова Лапорты Marca. — Этот проект поможет осознать, что есть клубы-государства, влияющие на конкуренцию. Цель Суперлиги — создать самый привлекательный турнир в мире. Есть полная готовность к переговорам с УЕФА. Думаю, что острые углы будут сглажены, будет установлен диалог».

19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.