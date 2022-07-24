Президенты «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» обсудили возрождение Суперлиги

Президент «Реала» Флорентино Перес, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли встретились в Лас-Вегасе, где обсудили проект европейкой Суперлиги, сообщает FCBN.

По информации источника, руководители клубов обсудили, какие изменения необходимо внести в проект, чтобы возродить турнир.

Напомним, что 19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Однако после протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проект был приостановлен.

В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать новый турнир.