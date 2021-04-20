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СМИ узнали кандидатуру на должность главы Ассоциации европейских клубов вместо Аньелли

09:11
Карл-Хайнц Румменигге. Фото Twitter
Карл-Хайнц Румменигге. Фото Twitter
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Итальянский журналист Николо Скира 20 апреля на своей странице в Twitter назвал преемника президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, который покинул должность главы Ассоциации европейских клубов после создания Суперлиги.

По данным источника, должность займет председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

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