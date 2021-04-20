СМИ узнали кандидатуру на должность главы Ассоциации европейских клубов вместо Аньелли
09:11
Итальянский журналист Николо Скира 20 апреля на своей странице в Twitter назвал преемника президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, который покинул должность главы Ассоциации европейских клубов после создания Суперлиги.
По данным источника, должность займет председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
#BayernMunich President Karl-Heinz #Rummenigge could replace Andrea #Agnelli as the #ECA's president. #UEFA— Nicol? Schira (@NicoSchira) April 20, 2021
12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
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