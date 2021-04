СМИ узнали кандидатуру на должность главы Ассоциации европейских клубов вместо Аньелли

Итальянский журналист Николо Скира 20 апреля на своей странице в Twitter назвал преемника президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, который покинул должность главы Ассоциации европейских клубов после создания Суперлиги.

По данным источника, должность займет председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

#BayernMunich President Karl-Heinz #Rummenigge could replace Andrea #Agnelli as the #ECA's president. #UEFA