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Ловрен — о создании Суперлиги: «В ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха»

12:00
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу создания Суперлиги.

«В ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает об общей картине — только о финансовом аспекте. Я все еще верю, что мы сможем решить эту неприятную ситуацию», — написал Ловрен в Twitter.

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов. Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Dejan06Lovren/status/1384049609861832706

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