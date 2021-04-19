Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу создания Суперлиги.

«В ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает об общей картине — только о финансовом аспекте. Я все еще верю, что мы сможем решить эту неприятную ситуацию», — написал Ловрен в Twitter.

Football will be in the near future on a brink of complete collapse. Nobody is thinking about the bigger picture, only the financial side.



I still believe we can solve this unpleasant situation. — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) April 19, 2021

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов. Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес.