Президент «Урала» считает, что Суперлига убьет футбол во всей Европе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о создании футбольной Суперлиги, которая заменит собой существующий формат еврокубков.

«Подобные лиги убивают футбол, — сказал Иванов «СЭ». — Богатые станут еще богаче. Все деньги, которые крутятся в футболе, будут уходить 12-ти клубам. Не забывайте, что за Лигу чемпионов команды зарабатывают неплохие деньги. Команды из небольших европейских стран пополняют свой бюджет на год за игры в еврокубках. Создание Суперлиги — это неправильно, так не должно быть. От этого и национальные чемпионаты же страдают. Тут очень много непонятных моментов. Надеюсь, что ФИФА и УЕФА примут разумное решение. Суперлиги быть не должно».

Президент «Урала» также оценил последствия создания Суперлиги для российских клубов.

«Не хочу гадать, что будет — если будет. Непонятно пока. Слово сейчас за ФИФА и УЕФА, которые негативно отреагировали на это. Надеюсь, что они убедят клубы не создавать такой лиги. Некоторые люди хотели у нас в России сделать что-то подобное. Предлагали создать лигу из 12 клубов. Это неправильно, это бы убило футбол в России. А Суперлига убьет футбол во всей Европе», — добавил Иванов

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года. УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.

(Артем Бухаев)