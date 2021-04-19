Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о создании Суперлиги.

«Естественно, я крайне отрицательно отношусь к созданию Суперлиги. Причем уже много лет.

Это серьезный удар по УЕФА. Ведь основные телеканалы, рекламодатели, крупные спонсоры уйдут, конечно, в Суперлигу. Лига чемпионов, Лига Европы не смогут с ней тягаться. Значительно снизятся доходы клубов, участвующих в ЛЧ и ЛЕ. Для национальных чемпионатов это вообще большая трагедия. Просто катастрофа!" - сказал Колосков «СЭ».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.