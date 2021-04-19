«Сегодня «Арсенал» умер как клуб». Реакция болельщиков английских грандов на создание Суперлиги

Болельщики английских грандов 19 апреля выступили с заявлениями относительно участия клубов в Суперлиге.

Фанатская группировка болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly заявила, что «поражена таким решением клуба. Суперлига игнорировала мнение фанатов, устроив жадную погоню за деньгами. Футбол наш, а не их. И «Ливерпуль» наш, а не их», — сообщается в заявлении.

Объединение фанатов «Челси» назвало вхождение клуба в Суперлигу «непростительным». По мнение болельщиков «синих», «всех фанатов футбола во всем мире предали в воскресенье».

Доверительный фонд болельщиков «Арсенала» считает, что «сегодня «Арсенал» умер как клуб». Присеодинились к акции и болельщики «Манчестер Сити», которые считают, что «участники Суперлиги не уважают традиций футбола», и фанаты «будут до последнего бороться за свой клуб».

По мнению фанатов «Манчестер Юнайтед», их клуб «не должен был идти против всего футбола и выступить против Суперлиги». А болельщики «Тоттенхэма» назвали концепцию Суперлиги такой, «которой движет желание наживы в ущерб футболу».

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами турнира — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владелец «МЮ» Джоэль Глейзер.

Сообщалось, что Суперлига будет состоять из двух групп по 10 команд. За сезон команды проведут 18-23 матча. Матчи будут проводиться посреди недели. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.