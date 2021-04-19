Источник: клубы Суперлиги вышли из состава ECA

12 клубов Суперлиги вышли из состава Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА), сообщает в Twitter журналист BBC Sport Саймон Стоун.

По информации источника, представители клубов Суперлиги также покинули должности в УЕФА.

All 12 clubs have resigned from the ECA and representatives stood down from UEFA commitments. ECA will need to come together to formulate a coherent plan. — Simon Stone (@sistoney67) April 19, 2021

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.