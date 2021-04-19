Источник: клубы Суперлиги вышли из состава ECA
11:20
12 клубов Суперлиги вышли из состава Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА), сообщает в Twitter журналист BBC Sport Саймон Стоун.
По информации источника, представители клубов Суперлиги также покинули должности в УЕФА.
В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.
Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.
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